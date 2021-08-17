Узбекистан опроверг данные о бегстве в страну президента Гани и маршала Дустума

МИД Узбекистана опроверг информацию о нахождении в стране афганских лидеров

Власти Узбекистана опровергли данные о бегстве в страну президента Афганистана Ашрафа Гани и единственного афганского маршала, этнического узбека Абдула Рашида Дустума. Об этом 17 августа сообщает Podrobno.uz.

Заявление опубликовало информационное агентство при МИД Узбекистана «Дуне».

«В последнее время в СМИ и социальных сетях муссируются сообщения о якобы нахождении на территории Узбекистана отдельных деятелей и руководителей этнических групп Афганистана. В частности, упоминаются имена Ашрафа Гани, Абдурашида Дустума, Ата Мухаммада Нура и других. Согласно официальным данным, подобного рода сведения не соответствуют действительности», — сказано в сообщении.

15 августа радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) объявило, что взяло под контроль всю территорию Афганистана. Президент Гани и маршал Дустум покинули страну.

Первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех назвал себя временным главой страны, сославшись на Конституцию.