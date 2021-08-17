В России оценили способность государств отразить атаку «Талибана»

Боеготовность войск соседних с Афганистаном государств — Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии — находится не на самом высоком уровне. В случае попыток «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ) вторгнуться на территорию этих стран может потребоваться военная помощь России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Неприкрытые границы

По словам эксперта, Иран, Пакистан, Китай и Индия могут чувствовать себя относительно спокойно — у них многочисленные, вооруженные и высококвалифицированные армии. Вместе с тем, необходимо понимать, что силы талибов тоже хорошо укомплектованы — их ядром станут боевые единицы, которые готовили американцы. В ближайшей перспективе они присягнут «Талибану» и со своим оружием полностью перейдут на их сторону.

«Так мы получим численность армии талибов в порядка 200 тысяч человек, — подсчитал Леонков. — Ей смогут противостоять перечисленные страны, поэтому туда они не пойдут. Проблемы могут возникнуть уже у наших соседей, таких как Киргизия, Таджикистан. Без России им не выстоять».

Леонков отметил, что пока явного желания расширить свое влияние за пределы Афганистана «Талибан» не высказывает. Тем не менее отдельные полевые командиры уже не раз заявляли о своем желании вернуться на эти территории.

«Речь о тех, кто воюет на стороне талибов, но родился на территориях бывшего СССР, — объяснил собеседник «Ленты.ру». — Вопрос о том, будут ли они предпринимать для этого реальные действия, остается открытым. В любом случае террористическая угроза существует, не зря Министерство обороны высказывает свое беспокойство по поводу ситуации в Афганистане и проводит учения».

Эксперт подчеркнул, что, конечно, не стоит ждать наступления талибов в ближайшие дни, но и исключать вероятности того, что однажды это может случиться, было бы безответственно. Леонков считает, что, если террористы решат вторгнуться на территории соседних государств, Россия не сможет их бросить и военные силы страны стянутся на помощь. Это может привести к угрозе внутренней безопасности государства, риску террористических атак, но у России просто не останется других вариантов.

«В любом случае такая вероятность существует, и она высокая, — заметил военный эксперт. — Но Афганистан будет находиться под постоянным контролем, а Россия, накопившая боевой опыт в сирийской кампании, будет его использовать. В отношении наших соседей все не так благополучно. В 2018 году проводилась оценка уровня боеготовности войск и выяснилось, что в этих государствах она не находится на должном уровне. С того года началась программа переподготовки, в которой участвовали российские специалисты и представители армий Тажикистана и Киргизии».

Особенно остро на происходящее в Афганистане, по словам Леонкова, реагирует Узбекистан. Там полностью осознают опасность ситуации, особенно с учетом того, что скорость, с которой талибы захватили страну, оказалась для многих неприятным сюрпризом. Леонков подчеркнул, что все предыдущие домыслы сведены к нулю и теперь Узбекистан перед лицом опасности и агрессии принимает все необходимые срочные мероприятия, чтобы обезопасить территории.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление страной передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

Официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий начался 1 мая. Президент США Джо Байден говорил, что военные силы не могут поддержать местное правительство.