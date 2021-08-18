Раскрыта связь афганского наркотрафика с ростом экстремизма в России

Союзные «Талибану» (запрещен в РФ) террористические группировки после падения светского правительства в Афганистане могут использовать наркотрафик как средство для политического влияния на экстремистские и криминальные структуры в России и Средней Азии. Об этом «Ленте.ру» заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

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Речь идет о дружественных талибам группировках «Джамаат Ансоруллах» и «Исламское движение Узбекистана» (запрещено в РФ). Сейчас их члены контролируют часть пропускных пунктов на границах с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменией, а впоследствии могут через каналы незаконного оборота наркотиков установить связь с боевиками на постсоветском пространстве. «Это произошло, например, с картелями в Мексике», — сказал Мендкович.

Эксперт также раскрыл возможный сценарий распространения радикальных настроений среди жителей среднеазиатских республик. Заранее подготовленные эмиссары организуют центры распространения оружия, наркотиков и запрещенной литературы, а затем при «удачном» раскладе террористы могут попытаться прорваться на территорию стран СНГ в открытую.

«Численность одного только «Талибана» превышает численность армий Таджикистана и Узбекистана, а ведь есть еще безработная молодежь, которая принимала участие в конфликте в Афганистане на других сторонах», — отметил специалист.

15 августа талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Управление страной перешло к временному совету, впоследствии он передаст власть радикалам напрямую. Туда вошли глава высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла, бывший президент Хамид Карзай и часть бывших правительственных чиновников. Действующий президент Ашраф Гани бежал за пределы страны.