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Евросоюз признал победу «Талибана» в войне в Афганистане

Жозеп Боррель заявил о признании Евросоюзом победы «Талибана» и намерениях диалога с ним
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Фото: AP

Евросоюз (ЕС) признал победу радикального движения «Талибан» (запрещено в России) в войне и намерен начать диалог с новыми властями Афганистана. Об этом заявил верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, его слова передает ТАСС.

«"Талибан" выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы», — сказал Боррель. При этом он отметил, что речь идет о диалоге, а не о признании власти движения.

Также политик заявил, что приоритетом Евросоюза является эвакуация своего персонала и афганцев, работавших со странами организации. ЕС также намерен поддерживать свои страны, в которые поедут беженцы из Афганистана, и без предварительных условий продолжать предоставлять Афганистану гуманитарную помощь, добавил Боррель.

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон не поддержит новые власти Афганистана, если они не будут гарантировать соблюдение прав человека, а также уклонился от прямого ответа на вопрос журналиста о том, кого они считают законным руководителем Афганистана.

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