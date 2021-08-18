Узбекистан временно разместил несколько сотен афганских военных и беженцев

Узбекистан сообщил, что временно разместил у себя несколько сотен афганских военных

Узбекистан временно разместил около 650 военнослужащих афганской армии, сбежавших от власти талибов («Талибан» —запрещенное в России движение), в COVID-центре близ местного военного полигона. Об этом сообщает «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на свой источник в правительстве республики.

По его словам, военные прибыли из Афганистана самолетом. Предположительно, они входили в состав отрядов афганского маршала Абдурашида Дустума, который якобы бежал в Узбекистан после поражения афганского правительства в борьбе с радикальной группировкой «Талибан».

Источник также сообщил, что власти республики согласились поместить в палаточный лагерь близ границы около 150 афганских беженцев, среди которых есть женщины и дети. Отмечается, что перед размещением все афганцы были проверены на заражение коронавирусом. Он добавил, что всем прибывшим оказали первую медицинскую помощь и предоставили необходимые вещи и продукты питания.

17 августа власти Узбекистана опровергли данные о бегстве в страну президента Афганистана Ашрафа Гани и единственного афганского маршала, этнического узбека Абдула Рашида Дустума.

Вечером 16 августа сообщалось, что узбекские силовики задержали на границе с Афганистаном более 150 военных и гражданских лиц, которые пытались незаконно проникнуть в страну, спасаясь от талибов.

Ранее Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что за 14 и 15 августа воздушное пространство республики пытались нарушить 22 самолета и 24 вертолета с территории сопредельного Афганистана, на борту которых было без малого 600 человек. Позднее ведомство опровергло эту информацию.