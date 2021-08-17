Узбекистан заявил о «тесных контактах» с «Талибаном»

В МИД Узбекистана сообщили о «тесных контактах» с представителями «Талибана»

Ташкент поддерживает «тесные контакты» с представителями радикального движения «Талибан» (запрещено на территории России) по вопросам охраны границ и сохранения спокойствия на приграничных территориях. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел (МИД) Узбекистана.

В ведомстве отметили, что поддерживают «заявления внутриафганских сил о готовности к формированию инклюзивного правительства», и понадеялись на мирный транзит власти в Афганистане.

В МИД также подчеркнули, что узбекские дипломатические миссии в Кабуле и Мазари-Шарифе работают в штатном режиме.