В аэропорту Кабула открыли огонь из-за попыток людей проникнуть на территорию

У международного аэропорта Кабула собрались тысячи людей, надеясь на эвакуацию из Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости.

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Корреспондент агентства рассказал, что многие из собравшихся — бывшие водители, переводчики и другой вспомогательный персонал при посольствах западных стран. На кадрах видно, как сотни людей пытаются прорваться в аэропорт, перелезая через высокий забор. По ним открывают огонь как солдаты США, так и боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ).

17 августа талибы приостановили все рейсы из международного аэропорта, чтобы урегулировать ситуацию с беспорядками внутри и в окрестностях воздушной гавани. Они оцепили прилегающую территорию и начали открывать предупредительный огонь, чтобы разогнать толпу желающих улететь из Афганистана. Позже боевики сообщили, что гражданские рейсы из кабульского аэропорта возобновятся 21 августа.

16 августа толпа афганцев устремилась в кабульский аэропорт. Они заполнили все здание, многие выбежали на взлетно-посадочную полосу, мешая самолетам подниматься в воздух. Некоторые беженцы цеплялись за шасси и фюзеляжи самолетов, а после срывались, когда самолеты набирали высоту.

Чтобы прекратить беспорядки, военные США открыли предупредительный огонь. В результате стрельбы погибли не менее пяти человек. Позже солдаты убили еще двоих вооруженных мужчин, которые приблизились к их позициям. Также СМИ сообщали, что один из американских военнослужащих получил огнестрельное ранение.