США раскрыли число эвакуированных из Афганистана

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман раскрыла число эвакуированных из Афганистана, после того как группировка «Талибан» (запрещена в России как террористическая) получила контроль над страной. Ее слова передает Reuters.

Шерман рассказала, что транспортные самолеты США за последние сутки эвакуировали более двух тысяч человек, а всего с 14 августа из страны вывезли около шести тысяч. Она также поделилась планами: Вашингтон планирует вывезти 22 тысячи человек, подавших на особый режим получения иммигрантской визы (SIV).

Агентство также сообщает, что глава Министерства обороны США Ллойд Остин заявил о беспроблемности коммуникации с «Талибаном»: он подчеркнул, что американские военные не имели враждебных столкновений с боевиками. На данный момент, по его информации, в Кабуле находится еще около 4,5 тысяч человек военного персонала США.

Ранее американские СМИ заявили, что администрация американского президента Джо Байдена месяцами затягивала процесс выдачи виз работавшим на США в Афганистане специалистам и их эвакуацию из страны.