Последний афганский еврей отказался эвакуироваться из Кабула

Последний оставшийся в Афганистане еврей, 62-летний Завулон Симантов, отказался эвакуироваться из страны, потому что ему не дали денег на покрытие долгов. Об этом изданию Haaretz рассказал израильско-американский бизнесмен Моти Кахана, который вызвался организовать эвакуацию Симантова из Кабула.

Его слова подтвердил Менди Читрик, председатель стамбульского Альянса раввинов исламских государств и один из добровольцев прерванной спасательной миссии. «Когда появились новости о приближении талибов к Кабулу, он [Симантов] заявил, что хочет уехать, и мы связались с МИД Турции, Каханой и его командой», — рассказал Читрик. В дальнейшем Симантов попросил Кахану дать ему денег, чтобы выплатить оставшиеся в Кабуле долги.

«Я здесь, чтобы помочь. Я здесь не для того, чтобы платить тебе за спасение твоей жизни», — ответил ему бизнесмен. Это побудило Симантова отказаться от эвакуации. Ранее последний афганский еврей дал интервью, в котором рассказал, что у него была возможность уехать в США, но он решил остаться в Афганистане, чтобы присматривать за единственной кабульской синагогой.

В Haaretz заметили, что это противоречит другому интервью Симантова, в котором он обещал «наблюдать из Израиля по телевизору за тем, что происходит в Афганистане». Издание также сообщило, что жена и дети пожилого мужчины живут в Израиле с 1998 года. Сам Симантов проживает в центре Кабула в синагоге, которую он сам же отремонтировал и которая закроется, если он покинет Афганистан.

Симантов стал последним евреем Афганистана в 2005 году, когда умер его конкурент по торговле коврами и драгоценностями Ицхак Леви. Оба еврея не поладили настолько, что их конфликт возмутил талибов, которые правили страной до 2001 года. В 1998 году Леви и Симантова заключили в тюрьму за постоянные доносы друг на друга талибскому правительству. Однако вскоре их выгнали оттуда, потому что оба противника постоянно дрались в камере и нарушали порядок в учреждении.

В интервью Haaretz представитель талибов Сухайль Шахин заметил, что хотя он не знает про последнего афганского еврея, новый режим не причинит вреда религиозным меньшинствам. «В стране есть сикхи и индусы, и они могут практиковать свою религию», — заявил Шахин.

15 августа представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) заявили о взятии под контроль всей территории Афганистана. Многие государства начали завершать дипмиссии в стране и эвакуировать оттуда своих граждан, а некоторые страны согласились принять у себя афганских беженцев. Исламские радикалы подчеркнули, что в ближайшее время также объявят о создании Исламского Эмирата Афганистан.

