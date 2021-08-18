«Талибан» отверг демократическое будущее для Афганистана

Высокопоставленный представитель движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) Вахидулла Хашими отверг демократическое будущее для Афганистана. О том, что Афганистан не станет демократическим государством, он заявил агентству Reuters.

«Никакой демократической системы не будет, так как в нашей стране для это нет никаких оснований. Мы не станем дискутировать о том, какая политическая система нужна Афганистану, потому что ответ на этот вопрос ясен. Это законы шариата», — приводит агентство его слова.

Хашими также рассказал, что талибы намереваются создать новые вооруженные силы страны, в которых смогут служить и бывшие военные правительственных войск. Он подчеркнул, что новой армии нужнее всего будут военные пилоты: у «Талибана» есть захваченные на военных базах вертолеты и самолеты, но водить их некому.