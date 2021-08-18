Советник Кадырова удалил комментарий о талибах-красавчиках

Комментарий советника главы Чечни Рамзана Кадырова по религиозным делам Адама Шахидова о представителях запрещенного в России радикального движения «Талибан» был удален из его Instagram-аккаунта.

Как сообщалось ранее, под постом, в котором Шахидов призвал подписчиков понять позицию ахлю-сунна, один из комментаторов спросил, являются ли талибы красавчиками. «Матуридиты-ханафиты (талибы, как и значительная часть афганцев, придерживаются этого течения — прим. «Ленты.ру») всегда красавчики», — ответил Шахидов, скриншот его сообщения есть в распоряжении редакции.

Некоторые из читателей Шахидова также заметили отсутствие комментария о представителях радикального движения и спросили, почему он исчез. Эти сообщения остались без ответа.

«Лента.ру» обратилась за комментарием к пресс-секретарю главы Чечни Альви Каримову, министру Чечни по национальной политике Джамбулату Умарову, а также муфтию республики Салаху Межиеву, однако оперативного ответа не получила.

Ранее Рамзан Кадыров назвал события в Афганистане, контроль над которым установили талибы, очередной аферой США против мусульман и призвал готовиться к худшему из-за «Талибана». По его мнению, радикальное движение является американским проектом.