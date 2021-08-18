Советник Кадырова назвал талибов красавчиками

Советник главы Чечни Рамзана Кадырова по религиозным делам Адам Шахидов назвал представителей запрещенного в России радикального движения «Талибан» красавчиками. Соответствующий комментарий появился в его Instagram-аккаунте.

Шахидов опубликовал пост, в котором призвал подписчиков понять позицию ахлю-сунна. В комментариях один из пользователей соцсети спросил советника главы Чечни, являются ли талибы красавчиками. «Матуридиты-ханафиты (талибы, как и значительная часть афганцев, придерживаются этого течения — прим. «Ленты.ру») всегда красавчики», — ответил Шахидов.

Ранее Кадыров назвал события в Афганистане, контроль над которым установили талибы, очередной аферой США против мусульман и призвал готовиться к худшему из-за «Талибана». По его мнению, радикальное движение является американским проектом.

В октябре 2019 года советник Кадырова устроил в Twitter дискуссию с приверженцами учения имама XVIII века Мухаммада ибн Абдель-Ваххаба. Участие в споре принял и внук бывшего муфтия Саудовской Аравии ибн База Салих. Пользователи соцсети засыпали Шахидова вопросами и претензиями, однако большинство сообщений он проигнорировал. Спустя некоторое время Кадыров поехал в Бахрейн с рабочим визитом без Шахидова, который также выполняет роль постоянного переводчика главы республики.

Шахидов изучал арабский язык в институте для иностранцев. За время своей общественной и религиозной деятельности в Чечне он представлял Россию на многих иностранных конференциях.