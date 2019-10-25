Внук саудовского шейха ответил советнику Кадырова снимком с Масхадовым

Советник главы Чечни Адам Шахидов устроил в Twitter дискуссию с приверженцами учения имама XVIII века Мухаммада ибн Абдель-Ваххаба. В ходе спора внук бывшего муфтия Саудовской Аравии ибн База Салих опубликовал фотографию своего деда с покойным президентом непризнанной Ичкерии Асланом Масхадовым. Об этом сообщает «Кавказ.Реалии».

Спор возник несколько дней назад после того, как Салих ибн Баз бросил вызов главе Чечни Рамзану Кадырову, увидев ролик, на котором тот обвиняет ваххабитов в убийстве сподвижников пророка Муххамада. За Кадырова вступился его советник Шахидов, однако в ответ пользователи соцсети засыпали его вопросами и претензиями. Большинство сообщений Шахидов пропустил, отвечая в основном ибн Базу, а также саудовскому блогеру Аннасу Аль-Шейху.

«Я готов обсудить с вами это видео и то, что ему предшествовало. Рассказать, что подтолкнуло господина президента [Рамзана Кадырова] к таким словам. То, что он имеет в виду, — это ваххабиты, которые притесняли чеченский народ», — объяснил Шахидов.

Он добавил, что в Чечне запрещают книги имама Мухаммада, поскольку пришедшие в республику из-за границы салафиты «использовали их для обвинения в неверии, оправдания взрывов и убийств». Кроме того, Шахидов отметил, что институт салафизма якобы вынес решение убить первого президента Чечни Ахмата Кадырова, поэтому Кадыров-младший теперь не может восхвалять эту идеологию.

В ответ на это Салех ибн Баз опубликовал видео с выступлением Рамзана Кадырова, на котором тот якобы критикует арабов, и снимок саудовского шейха с Масхадовым, призывая на обоих милость Аллаха.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!