Кадыров пообещал сирийским террористам места в театре или на кладбище

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика готова дать отпор террористам, которые могут прийти на территорию Северного Кавказа из Сирии. Об этом он рассказал в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Кадыров заявил, что в республике подготовлены специальные подразделения для борьбы с террористами. «Мы с удовольствием примем их. Но куда дадим билеты — в театр или на кладбище — еще неизвестно», — пошутил политик.

Также Кадыров подчеркнул, что Россия наведет порядок в Сирии благодаря президенту и российским вооруженным силам. По его словам, жители Сирии «со слезами на глазах» просят российских солдат не покидать территорию страны.

В апреле 2018 года Кадыров отмечал, что ситуация в Сирии используется для давления на Россию, как в 1990-х годах использовалась ситуация в Чечне.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!