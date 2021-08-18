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В Великобритании призвали дать «Талибану» шанс построить государство

Глава генштаба Великобритании призвал дать «Талибану» возможность построить государство
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Фото: Peter Summers / Getty Images

Повстанцы, которых Запад считает боевиками на протяжении десятилетий, могут оказаться разумнее и заслуживают шанс построить свое государство. Об этом заявил глава генштаба Великобритании Ник Картер, передает Reuters.

Военный чиновник призвал западные страны «набраться терпения» и дать возможность «Талибану» (запрещенная в России террористическая организация) сформировать правительство. Он отметил, что талибы не так репрессивно управляют Кабулом, как это было много лет назад.

Тем не менее Картер подчеркнул, что международное сообщество не должно забывать о неоднородности радикального движения. «В состав "Талибана" входят различные племенные группировки, которые были образованы людьми со всей сельской местности Афганистана», — заявил он.

Ранее глава британского генштаба рассказал, что поведение талибов на улицах Кабула не выглядит «средневековым». По его словам, «Талибан» сотрудничает с британскими войсками и помогает им в работе по эвакуации людей из Афганистана.

В среду, 18 августа, боевики радикальной группировки расстреляли мирных митингующих в городе Джелалабад афганской провинции Нангархар. Люди выступали в защиту национального флага.

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