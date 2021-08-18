Паранджа в Афганистане подорожала в десять раз

После прихода к власти «Талибана» в Афганистане цены на паранджу выросли в десять раз

Женщины Афганистана вынуждены проводить часы в очередях, чтобы купить паранджу. Об этом сообщает агентство ISNA со ссылкой на местных жительниц.

По словам афганок, после прихода к власти «Талибана» (запрещенное в России террористическое движение) цены на этот вид одежды выросли в десять раз. Подорожание связано с высоким спросом. Многие решили, что талибы принудят их носить такое одеяние.

Одна из женщин рассказала агентству, как провела несколько часов в очереди к банкомату, чтобы снять средства на покупку паранджи. «Паранджа — редкость. У меня есть одна или две на трех женщин в семье», — заявила она.

Как сообщают местные, никто не ожидал, что талибы так быстро захватят Кабул. Все думали, что столица сможет сопротивляться в течение года или более.

Представитель радикального движения Сохейл Шахин объявил, что «Талибан» обяжет всех женщин носить хиджаб в соответствии с законами шариата. О ношении паранджи Шахин не упомянул.

В июле после захвата удаленных районов на севере Афганистана движение «Талибан» издало письменные приказы, где потребовало возвращения к жестким исламским порядкам. Мужчинам отныне запрещено брить бороды, молодым людям — носить красные и зеленые цвета, ассоциирующиеся с флагом государства. Женщинам также нельзя покидать дома без сопровождения.