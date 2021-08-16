Ирландия призвала защитить женщин в Афганистане от насилия

Из Афганистана поступает множество сообщений о казнях, принудительных браках и случаях насилия против женщин со стороны боевиков «Талибана» (движение запрещено в России). Об этом заявила постпред Ирландии при ООН Берн Нейсон, передает ТАСС.

По ее словам, международное сообщество в первую очередь должно озаботиться защитой прав афганских женщин. «Чувства страха, злости и предательства, которые испытывают женщины в Афганистане, абсолютно понятны. Я призываю Совбез поддержать афганских женщин и их роль в будущей жизни страны», — заявила Нейсон.

Дипломат добавила, что несмотря на заверения талибов о том, что женщинам в Афганистане «нечего опасаться», Ирландия регулярно получает сообщения о насилии по половому признаку. Нейсон призвала Совет Безопасности ООН поддержать афганских женщин и не приносить их будущее в жертву.

Ранее жители захваченных районов Афганистана рассказали, что «Талибан» начал брать в сексуальное рабство 12-летних девочек. Командиры группировки джихадистов требуют от старейшин захваченных районов списки незамужних девочек и женщин, чтобы насильно выдать их замуж за своих солдат. Раньше норма касалась незамужних дочерей в возрасте от 15 до 45 лет, сейчас в рабство попадают и 12-летние дети. Это связано с попытками талибов вернуться к жестким исламским порядкам.