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Байден назвал сроки окончательного вывода американских войск из Афганистана

Байден: войска США останутся в Афганистане до полной эвакуации американцев и союзников
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Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джозеф Байден сообщил, что американские войска останутся в Афганистане до тех пор, пока все граждане Соединенных Штатов и союзники не будут эвакуированы из страны. Об этом он заявил в эфире телеканала ABC.

Президент выразил готовность продлить миссию по эвакуации. Он пойдет на это, даже если придется нарушить договоренность о сроках окончательного вывода военнослужащих США из Афганистана. Байден подчеркнул, что войска будут находиться в стране, «пока всех не вытащат».

Это заявление было сделано на фоне критики главы государства за провал миссии по спасению граждан. 15 тысяч американцев и от 50 до 60 тысяч афганских семей ожидают эвакуации, опасаясь репрессий «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее Вашингтон пошел на сепаратные переговоры с боевиками. США договорились прекратить воздушную поддержку силам безопасности павшего афганского правительства в обмен на неприкосновенность дипломатов и американских военных. Крайним сроком для вывода войск установили 31 августа.

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