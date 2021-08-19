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В США высмеяли решение Байдена о выводе войск из Афганистана

Американец нарисовал билборды, высмеивающие Байдена и вывод войск США из Афганистана
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Кадр: @NewGranada1979

Житель американского штата Северная Каролина нарисовал билборды, высмеивающие решение президента США Джо Байдена о выводе войск из Афганистана. Об этом сообщает The New York Post.

Два сатирических изображения украшают электронные дисплеи в городе Уилмингтон. На одном из них американский лидер лижет мороженное, глядя на военный вертолет, покидающий посольство США в Кабуле. На другом Байден осторожно выглядывает через решетку оконных ставней.

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Дональд Теддер (Donald Tedder), владелец Tedder Billboards, рекламной компании, разместившей творчество анонимного художника, рассказал, что мужчина был разочарован американской политикой. Заказчик изначально хотел разместить свои рисунки в газете, но подумал, что билборды дадут больший охват аудитории. «Я думаю, это сработало лучше, чем мы ожидали», — заявил Теддер.

По его словам, художник надеется, что люди, увидевшие билборды, «начнут задаваться вопросом, что делает страна и что они сами делают, чтобы сделать эту страну лучше». Теддер подчеркнул, что его компания уже получила положительные отзывы от американцев, оценивших творчество.

В начале мая 2021 года США и НАТО приступили к окончательному выводу войск из Афганистана. 8 июля Байден заявил, что американская армия покинет афганскую территорию до 31 августа. Это стало поводом для стремительного наступления боевиков движения «Талибан» (запрещено в России), которые уже 15 августа вошли в Кабул и объявили о полном контроле над Афганистаном.

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