В США высмеяли решение Байдена о выводе войск из Афганистана

Житель американского штата Северная Каролина нарисовал билборды, высмеивающие решение президента США Джо Байдена о выводе войск из Афганистана. Об этом сообщает The New York Post.

Два сатирических изображения украшают электронные дисплеи в городе Уилмингтон. На одном из них американский лидер лижет мороженное, глядя на военный вертолет, покидающий посольство США в Кабуле. На другом Байден осторожно выглядывает через решетку оконных ставней.

Дональд Теддер (Donald Tedder), владелец Tedder Billboards, рекламной компании, разместившей творчество анонимного художника, рассказал, что мужчина был разочарован американской политикой. Заказчик изначально хотел разместить свои рисунки в газете, но подумал, что билборды дадут больший охват аудитории. «Я думаю, это сработало лучше, чем мы ожидали», — заявил Теддер.

По его словам, художник надеется, что люди, увидевшие билборды, «начнут задаваться вопросом, что делает страна и что они сами делают, чтобы сделать эту страну лучше». Теддер подчеркнул, что его компания уже получила положительные отзывы от американцев, оценивших творчество.

В начале мая 2021 года США и НАТО приступили к окончательному выводу войск из Афганистана. 8 июля Байден заявил, что американская армия покинет афганскую территорию до 31 августа. Это стало поводом для стремительного наступления боевиков движения «Талибан» (запрещено в России), которые уже 15 августа вошли в Кабул и объявили о полном контроле над Афганистаном.