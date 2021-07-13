Россия предостерегла США от переброски войск в соседние с Афганистаном страны

Замглавы МИД России предостерег США от переброски войск в соседние с Афганистаном страны

Россия предостерегает США от переброски войск из Афганистана в соседние с ним страны. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

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«Мы об этом американцам сказали прямо и откровенно. Это изменило бы многое не просто в нашем восприятии того, что происходит в этом важнейшем регионе, но в наших отношениях с США», — отметил Рябков.

Дипломат отметил, что Москва обсуждает с Вашингтоном возможные последствия вывода войск США из Афганистана. Стороны наладили каналы коммуникации на разных уровнях, а спецпредставители обеих стран по Афганистану находятся в тесном контакте.

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа. По его словам, Соединенные Штаты сохранят дипломатическое присутствие в Афганистане и будут добиваться урегулирования ситуации в стране.