США прокомментировали данные о человеческих останках в шасси самолета из Кабула

Военно-воздушные силы (ВВС) США прокомментировали данные о том, что в шасси вылетевшего из Кабула самолета были обнаружены человеческие останки, и заявили о начале расследования. Об этом сообщает РИА Новости.

«Управление специальных расследований ВВС рассматривает всю доступную информацию касательно самолета С-17», — говорится в сообщении ВВС.

Помимо видео, опубликованных в интернете, следователи также изучат человеческие останки, которые, согласно релизу, были обнаружены в нише шасси военно-транспортного самолета после его приземления на авиабазе в Катаре.

О том, что тело человека обнаружили в шасси американского военно-транспортного самолета С-17 после его вылета из аэропорта Кабула, стало известно ранее 17 августа. Предположительно, погибший привязал себя к шасси в попытке сбежать из захваченного талибами (движение «Талибан», запрещено в России) Афганистана. По информации СМИ, борт признали «временно неисправным», из-за чего пилотам пришлось уйти на посадку «в третьей стране».

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. После этого сотни афганцев направились в международный аэропорт Кабула для бегства из страны. На видеозаписи с места событий видно, как люди врываются в здание аэродрома и за десятки секунд заполняют его, после чего на входах образуется давка.