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США обещали ответить нападением в случае агрессии «Талибана» в аэропорту

В Пентагоне заявили, что США ответят нападением в случае агрессии со стороны «Талибана»
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Фото: Shekib Rahmani / AP

США предупредили «Талибан» (движение запрещено в России), что любая военная агрессия с их стороны будет встречена ответным нападением. Об этом заявил представитель Пентагона Джон Кирби, передает Daily Mail.

Кирби отметил, что ситуация в аэропорту Кабула сейчас напряженная. «Любое нападение на наших людей или на наши операции в аэропорту будет встречено быстрым и решительным недвусмысленным ответом», — подчеркнул он.

Представитель Пентагона настаивает, что хаос в кабульском аэропорту, произошедший ранее, не является провалом. Он отметил, как только все процессы будут налажены, от 5 до 9 тысяч человек смогут покидать Афганистан каждый день.

Ранее у международного аэропорта Кабула собрались тысячи людей, надеясь на эвакуацию из Афганистана. Многие из собравшихся — бывшие водители, переводчики и другой вспомогательный персонал при посольствах западных стран. По ним открыли огонь как солдаты США, так и боевики движения «Талибан».

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