Талибы заявили о присоединении к ним брата президента Афганистана

Движение «Талибан» (запрещено в России) заявило, что к нему присоединился Хашмат Гани — младший брат президента Афганистана Ашрафа Гани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление талибов.

Согласно заявлению, при этом присутствовал Халилиь Аль-Рахман Хаккани — высокопоставленный член террористической группировки «Сеть Хаккани», которая поддерживает тесные контакты с талибами.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров рассказал, что боевики движения могут проникнуть на территорию России за счет миграционных потоков из Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

15 августа «Талибан» объявил о захвате власти в Афганистане — это произошло после захвата столицы страны Кабул. В тот же день президент страны Ашраф Гани уехал из республики. После случившегося тысячи афганцев попытались покинуть территорию страны.