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В Госдуме предупредили о возможности боевиков «Талибана» проникнуть в Россию

Депутат Госдумы Федоров рассказал, что талибы могут попасть в Россию с потоком мигрантов
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Депутат Госдумы Евгений Федоров назвал способ, благодаря которому боевики террористического движения «Талибан» (запрещено в России) могут проникнуть на территорию страну. Об этом сообщает URA.RU.

По его мнению, они могут это сделать за счет миграционных потоков из Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Федоров отметил, что «проблема не в самих афганцах», на которых сейчас опираются талибы , «а в том, что они планируют из этих республик сделать провинции и мобилизовать».

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«Учитывая, что мы имеем оттуда гигантские миграционные потоки гастарбайтеров, то понятно, что в них будут зашиты террористы», — предупредил депутат.

15 августа представители террористического движения «Талибан» объявили о захвате власти в Афганистане. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул республику. Руководство государством принял на себя временный совет.

После случившегося тысячи афганцев попытались покинуть территорию страны. Все коммерческие рейсы из Кабула были отменены.

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