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«Талибан» представит новую систему управления Афганистаном

Reuters: «Талибан» представит новую систему управления Афганистаном в ближайшие недели
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Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Представитель талибов (движение «Талибан» запрещено в России) рассказал, что боевики не причастны к беспорядкам в аэропорту Кабула, которые якобы вызваны отсутствием четкого плана эвакуации. Об этом сообщает Reuters.

Кроме того, по данным агентства, талибы на переговорах обсуждают обеспечение вывода западных войск из Афганистана на дружественных условиях.

В ближайшие недели движение намерено представить новую систему управления Афганистаном. Она будет нацелена на защиту прав всего населения, рассказал представитель талибов.

15 августа представители движения объявили о захвате власти в Афганистане — это произошло после захвата столицы страны Кабул. В тот же день президент страны Ашраф Гани уехал из республики. Руководство государством принял на себя временный совет, который должен будет передать власть «Талибану».

После этого тысячи афганцев направились в международный аэропорт Кабула для бегства из страны. Все коммерческие рейсы из Кабула были отменены. На опубликованных видеозаписях люди врываются в здание аэропорта, за десятки секунд заполняют его, после чего на входах образуется давка. Многие выбежали на взлетно-посадочную полосу.

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