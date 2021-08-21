Талибы избили британцев и не дали улететь из Афганистана

Талибы избили гражданина Британии с женой на пути к центру эвакуации и не дали улететь

Гражданин Великобритании рассказал, что его с женой избили талибы (движение «Талибан» признано террористическим и запрещено в России) на пути к британскому центру эвакуации из Афганистана и не дали покинуть страну. Об этом пишет РИА Новости.

Британец рассказал, что получил от посольства по электронной почте письмо с инструкцией, что ему нужно прибыть в отель в Кабуле. Там собирали всех граждан Великобритании для отправки на эвакуационный рейс.

Однако на первом по пути КПП талибы жестоко избили его с женой и приказали им вернуться. Теперь мужчина опасается выходить из дома. По его словам, талибы знали, что они бегут из страны. «Они сказали, что нет никакого способа нам добраться до отеля и что мы должны вернуться, или они будут стрелять», — сказал он.

Также мужчина рассказал, что трудности появляются и при проезде иностранцев в аэропорт Кабула, куда якобы свободно пускают только американцев, когда его безопасность обеспечивают силы США. Возможно, по этой причине британцам приходится сначала приезжать в другое место сбора.

Американский журналист Маркус Ям (Marcus Yam) заявил, что боевики «Талибана» избили его. После этого нападавшие принесли извинения журналистам, а также дали им холодную воду и энергетический напиток. Ям признался, что сильно удивился поведению талибов.

15 августа талибы объявили, что Афганистан полностью находится под их контролем. Это произошло после захвата Кабула. Боевикам удалось подчинить большую часть страны и все крупные города за несколько недель. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул Афганистан.