Студентка кабульского университета пригрозила самоубийством из-за «Талибана»

Студентка университета в Кабуле пригрозила самоубийством, если талибы придут к ней в дом

Студентка кабульского университета, представляющая преследуемое «Талибаном» (запрещенная в России террористическая организация) хазарейское меньшинство, пригрозила самоубийством, если талибы придут к ней в дом. Об этом она сообщила в интервью телеканалу BBC.

По словам девушки, после того, как джихадисты вторглись в Кабул, она была вынуждена сжечь все свои университетские документы и грамоты, а также спрятать книги. «Я смотрела пресс-конференцию талибов (во вторник — где обещали соблюдение прав женщин — прим. "Ленты.ру"). Они лгут, я уверена, что лгут», — заявила студентка.

Девушка рассказала BBC, что готова пойти на крайние меры, чтобы не стать жертвой насилия со стороны исламистов. «Возможно, мне придется убить себя, когда они придут ко мне домой. Я разговаривала со своими друзьями, это то, что мы все планируем сделать», — заключила она.

Студентка заявила, что многие знакомые семьи не пускают своих дочерей на занятия. Таким образом родители хотят защитить своих детей от проблем в будущем, когда исламисты покажут «настоящее лицо».

Независимая комиссия по правам человека Афганистана рассказала, что в мае талибы устроили резню в школе, где учились хазарейские девочки. Как сообщает организация, джихадисты убили более 50 детей, 150 человек были ранены.

17 августа талибы заявили, что права афганских женщин будут соблюдаться по законам шариата. По словам пресс-секретаря движения, они будут работать, а также учиться в школах.