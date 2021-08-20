Талибы избили журналиста и извинились перед ним

Американский журналист Маркус Ям сообщил, что талибы избили его, но потом извинились

Американский журналист Маркус Ям (Marcus Yam) заявил, что боевики радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) избили его, но потом извинились. Об этом он рассказал в статье для Los Angeles Times.

Корреспондент отметил, что инцидент произошел, когда он снимал с коллегой стычку между талибами и сторонниками прежнего правительства. По словам Яма, на него и другого журналиста внезапно напали боевики. «Я испытал сильный страх. (...) Я поднял руку и сказал им: "Пожалуйста, не трогайте нас. Мы журналисты, мы приехали из-за границы"», — вспомнил он.

После этого нападавшие принесли извинения журналистам, а также дали им холодную воду и энергетический напиток. Ям признался, что сильно удивился поведению талибов. «Я не мог поверить в то, что услышал, и посмотрел на коллегу. Мы сказали, что нам нужно вернуться в офис», — поделился корреспондент.

Ранее сообщалось, что боевики «Талибана» избили журналистов афганского телеканала Ariana News и агентства Pajhwok. Сообщается, что сотрудники СМИ пытались снять репортаж о протестах в поддержку национального флага.

До этого комитет защиты журналистов Афганистана заявил, что жизни сотрудников местных СМИ находятся под угрозой. Представители комитета выразили озабоченность по поводу безопасности журналистов и обратились к США с призывом обеспечить охрану их жизней.

15 августа талибы объявили, что Афганистан полностью находится под их контролем. Это произошло после захвата Кабула. Боевикам удалось подчинить большую часть страны и все крупные города за несколько недель. В тот же день президент страны Ашраф Гани покинул Афганистан. Руководство государством перешло ко временному совету, который должен будет передать власть «Талибану».