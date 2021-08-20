Талибы окружили аэропорт Кабула контрольно-пропускными пунктами

Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) окружили международный аэропорт Кабула своими контрольно-пропускными пунктами. Жители Афганистана опасаются, что боевики в любой момент могут запретить им вылет из страны. Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия».

В беседе с телеканалом высокопоставленный представитель группировки заявил, что блокпосты, находящиеся непосредственно на территории международного аэропорта имени Хамида Карзая, «по-прежнему находятся под американским контролем». Талибы установили свои пропускные пункты лишь по внешнему периметру объекта.

Они хотят «обеспечить безопасность и предотвратить прорыв неорганизованных масс людей». Основная цель данных мероприятий — избежать повторения паники, которая произошла в аэропорту и привела к гибели людей.

15 августа, после захвата Кабула боевиками группировки «Талибан», в городе началась паника. Афганцы, предположительно, ранее сотрудничавшие с войсками коалиции, пытались спастись, зацепившись за шасси самолета. После того, как самолет взлетел, люди не смогли удержаться и упали на землю. Всего в аэропорту Кабула погибли минимум 12 человек, около 30 пострадали.