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Захарова заявила о гибели западных ценностей в кабульском аэропорту

Мария Захарова: в аэропорту Кабула вместе с людьми погибли и западные «ценности»
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Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Вместе с людьми, погибшими в аэропорту Кабула, умерли и западные ценности, заявила в беседе с радио «Комсомольская Правда» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Тысячи людей, тысячи, поверили и не просто поверили, а работали на западное сообщество внутри Афганистана. И что? Как только дело дошло до проявления солидарности, что мы увидели? Падающих людей, которые цепляются за шасси и погибают в этой своей вере в некие западные ценности», — сказала она.

По мнению дипломата, произошедшее в кабульском аэропорту лучше всего демонстрирует крах идеалов, навязываемых Западом всему миру. «С падающими с крыльев американских военно-транспортных самолетов людьми, разбивались не только жизни, но и западные ценности», — добавила она.

Также дипломат отметила, что в последнее время, Запад проявляет подлинную солидарность лишь в «антироссийском угаре».

15 августа, после захвата Кабула боевиками группировки «Талибан» (запрещенная в России организация), в городе началась паника. Афганцы, предположительно, ранее сотрудничавшие с войсками коалиции, пытались спастись, зацепившись за шасси самолета. После того, как самолет взлетел, люди не смогли удержаться и упали на землю. Всего в аэропорту Кабула погибли минимум 12 человек, около 30 пострадали.

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