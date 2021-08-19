Захарова рассказала о судьбе напавшего на московских полицейских американца

Россия информирует посольство США о судьбе напавшего на московских полицейских американца Тревора Рида. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она также отметила, что американская сторона вводит общественность в заблуждение, заявляя, что российское правительство молчит о судьбе гражданина США. «12 августа посольство США было официально проинформировано (...), что гражданин США (...) прибыл для отбывания наказания в исправительную колонию в Мордовии», — добавила Захарова. Также дипломат уточнила, что Россия предоставляет американскому посольству информацию о здоровье Рида.

О том, что студент из Техаса Рид пропал на три недели, американское посольство сообщило 5 августа. По информации ведомства, российские власти не уведомляли о местонахождении гражданина США. В посольстве также заявили, что его сотрудники «продолжат оказывать давление на российские власти для того, чтобы к Риду был предоставлен консульский доступ».

30 июля 2020 года Рида признали виновным по статье 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья»). Его приговорили к девяти годам лишения свободы.

16 августа 2019 года Рида задержала полиция, поскольку жильцы дома на Ленинградском шоссе вызвали сотрудников, чтобы они успокоили нетрезвого американца, ругающегося с двумя женщинами. По пути в отделение, находясь в служебной машине, он порвал мундир одному сотруднику и ударил его коллегу.