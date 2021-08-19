Мир
 
Последние новости
Россия назвала условия для исключения «Талибана» из списка террористов
США напугали мировых инвесторов
Памфилова посоветовала Грудинину навести порядок со своими счетами
Оценено влияние «Спутника V» на репродуктивное здоровье
«Барселона» урежет зарплаты футболистов
Москвичам назвали районы с самыми подешевевшими новостройками
Подравшегося с бойцами ОМОН чеченца приговорили к пяти годам колонии
Россиянка раскрыла детали встречи с похожим на беглеца из ИВС Истры мужчиной 
Ведущий «Дома-2» раскрыл свои гонорары
Кадыров показал своих детей
Новости партнеров
Прослушать новость

Захарова рассказала о судьбе напавшего на московских полицейских американца

Мария Захарова: МИД России уведомляет посольство США о судьбе американца Тревора Рида
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Россия информирует посольство США о судьбе напавшего на московских полицейских американца Тревора Рида. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она также отметила, что американская сторона вводит общественность в заблуждение, заявляя, что российское правительство молчит о судьбе гражданина США. «12 августа посольство США было официально проинформировано (...), что гражданин США (...) прибыл для отбывания наказания в исправительную колонию в Мордовии», — добавила Захарова. Также дипломат уточнила, что Россия предоставляет американскому посольству информацию о здоровье Рида.

О том, что студент из Техаса Рид пропал на три недели, американское посольство сообщило 5 августа. По информации ведомства, российские власти не уведомляли о местонахождении гражданина США. В посольстве также заявили, что его сотрудники «продолжат оказывать давление на российские власти для того, чтобы к Риду был предоставлен консульский доступ».

30 июля 2020 года Рида признали виновным по статье 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья»). Его приговорили к девяти годам лишения свободы.

16 августа 2019 года Рида задержала полиция, поскольку жильцы дома на Ленинградском шоссе вызвали сотрудников, чтобы они успокоили нетрезвого американца, ругающегося с двумя женщинами. По пути в отделение, находясь в служебной машине, он порвал мундир одному сотруднику и ударил его коллегу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Напавший на московских полицейских американец пропал на несколько недель
Госдеп оценил приговор Мосгорсуда американскому студенту
Путин допустил обмен заключенными между Россией и США