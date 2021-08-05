Мир
 
Последние новости
Путин назвал причину лесных пожаров и наводнений в России
Инцидент с потерей хода российского атомного крейсера около Дании опровергли
Один из главных должников России спишет со своих денег шесть нулей
Пассажирки самолета скрыли наркотики в интимных местах и попались из-за походки
Россия призвала Армению и Азербайджан решить вопрос с границей
Украинский политик пришел на допрос в костюме Бэтмена
Горящие деревни в российском регионе сняли на видео
Владелец TikTok начал увольнять сотрудников из-за давления Китая
Названы регионы-лидеры по безопасным сделкам с жильем
Новости партнеров
Прослушать новость

Напавший на московских полицейских американец пропал на несколько недель

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Студент из Техаса Тревор Рид, осужденный в России за нападение на полицейских в Москве летом 2019 года, пропал: посольство США в России не может получить информацию о его местонахождении уже несколько недель. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя Государственного департамента США.

Ведомство обеспокоено тем, что уже три недели посольство не уведомляют о местонахождении американца. «Мы продолжим оказывать давление на российские власти для того, чтобы к Риду был предоставлен консульский доступ», — отмечается в заявлении Госдепа.

В середине июля ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников сообщил, что, скорее всего, отбывать наказание американец будет в одной из колоний Мордовии. 30 июля 2020 года Головинский суд Москвы приговорил Рида к девяти годам лишения свободы. 28-летнего американца признали виновным по статье 318 («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья») УК РФ.

16 августа 2019 года жильцы дома на Ленинградском шоссе вызвали полицию, чтобы утихомирить нетрезвого мужчину, повздорившего с несколькими женщинами. Но в отношении прибывших полицейских Рид также проявлял агрессию. По пути в отдел в служебном автомобиле он напал на полицейских — порвал обмундирование водителю и ударил его коллегу.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Напавшего на московских полицейских экс-охранника Обамы отправили в колонию
Госдеп оценил приговор Мосгорсуда американскому студенту
Путин допустил обмен заключенными между Россией и США