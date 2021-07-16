Напавшего на московских полицейских экс-охранника Обамы отправили в колонию

Студента из Техаса Тревора Рида отправили в колонию за нападение на полицейских в Москве

Студент из Техаса Тревор Рид, осужденный в России за нападение на полицейских в Москве летом 2019 года, этапирован из столичного СИЗО-5 в колонию. Об этом в пятницу, 16 июля, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников сообщил «Интерфакс».

По словам Мельникова, отбывать наказание Рид будет в одной из колоний Мордовии.

Ранее, 2 апреля, сообщалось, что Рид оказался бывшим охранником экс-президента США Барака Обамы. Об этом семья Рида рассказала телеканалу CNN.

30 июля 2020 года Головинский суд Москвы приговорил Тревора Рида к девяти годам лишения свободы. 28-летнего американца признали виновным по статье 318 («Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья») УК РФ.

Было установлено, что 16 августа 2019 года жильцы дома на Ленинградском шоссе вызвали полицию, чтобы утихомирить нетрезвого мужчину, повздорившего с несколькими женщинами. Но в отношении прибывших полицейских Рид также проявлял агрессию. По пути в отдел в служебном автомобиле он напал на полицейских — порвал обмундирование водителю и ударил его коллегу.

Сам Рид объяснил свое поведение литром выпитой водки. Перед оглашением приговора американец также пообещал больше никогда не пить данный алкогольный напиток. В Конгрессе США призвали Россию освободить американца, назвав дело «политически мотивированным».