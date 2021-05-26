Осужденный в России американец заразился COVID-19 после отказа в вакцинации

Осужденный в России американец заразился COVID-19 после того, как ему отказали в вакцинации. Об этом сообщает The Hill.

Заключенный Тревор Рид (Trevor Reed) начал испытывать симптомы вируса 17 мая. Как отмечает его семья, несмотря на плохое самочувствие, администрация тюрьмы вынудила Рида присутствовать на судебном слушании и не назначила дополнительных медицинских тестов.

«У Тревора сейчас COVID-19 в результате пагубного сочетания некомпетентности, безрассудства и злобности со стороны российских властей», — подчеркнули родственники осужденного. Они сказали, что Москва отклонила запрос американского посольства о допуске Рида к прививке от коронавируса. По словам семьи, в случае ухудшения состояния здоровья заключенного вся ответственность будет лежать на властях страны.

В июле 2020-го Рид был приговорен к девяти годам лишения свободы за нападение на российского полицейского. Американские власти и семья осужденного оспаривают обвинения.

14 мая стало известно, что служащего спецподразделения армии США «Зеленые береты» Питера Деббинса (Peter Debbins) обвинили в шпионаже в пользу России и приговорили к 15 годам тюрьмы. Он признался в разглашении на протяжении 15 лет секретной военной информации Москве. Мужчина заявил, что российские спецслужбы шантажировали его и угрожали обнародовать доказательства его гомосексуальности.