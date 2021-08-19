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Россия назвала условия для исключения «Талибана» из списка террористов

МИД РФ: талибы будут исключены из списка террористов в зависимости от их действий и шагов
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Фото: Rahmat Gul / AP

Движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) может быть исключено из российского списка террористических организаций в зависимости от своих шагов и действий. Такие условия назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

«Это вопрос, который вытекает из конкретных действий, шагов и политики. Он не решается в теории, он решается на практике», — заявила она. Ранее постоянный представитель России при Совете Безопасности ООН Василий Небензя отметил на заседании организации, что Россия будет судить о «Талибане» по действиям представителей организации.

На своем брифинге Захарова отмечала, что талибы обещали не препятствовать вывозу российских граждан с территории Афганистана. Она также заявила, что победа боевиков над правительством Афганистана — это факт. Власть талибов в Кабуле она назвала реальностью, «которую мировому сообществу необходимо учитывать».

18 августа посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что талибы в очередной раз гарантировали безопасность российской дипмиссии. По его словам, он провел встречу с высокопоставленными представителями движения. Боевики также заверили дипломата в своем дружественном подходе к отношениям с Россией.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили о полном контроле на территорией Афганистана. Они заверили, что скоро утвердят на афганской территории Исламский Эмират и провозгласят власть законов шариата. Временное управление страной взял на себя переходный совет, который должен будет обеспечить передачу руководства «Талибану».

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