Лавров объяснил позицию России касательно признания власти талибов в Афганистане

Глава МИД РФ Лавров: Россия пока не спешит признавать власть «Талибана» в Афганистане

Российские власти пока не спешат признавать власть движения «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

Он объяснил, что такой позиции, помимо Москвы, придерживаются другие страны. «Буквально вчера я разговаривал с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. У нас совпадающие позиции», — добавил министр. При этом, касательно будущего развития Афганистана, по мнению Лаврова, от талибов поступают положительные сигналы.

Глава МИД России отметил, что боевики готовы видеть в правительстве страны разные политические силы. Лавров также позитивно оценил готовность талибов допустить к управлению страной чиновников, работавших при экс-президенте Афганистана Ашрафе Гани. Еще одним «обнадеживающим сигналом» министр посчитал обещание «Талибана» разрешить девочкам получать образование.

Ранее Лавров заявил журналистам, что Запад совершил главную ошибку в отношении Афганистана, пытаясь навязать этой стране «свои каноны». Одними из них министр назвал демократические принципы. По его мнению, западные страны полностью игнорируют традиции, «по которым столетиями живут другие страны».

Также он заверил, что Россия откажется от контактов с чисто террористическими группами в Афганистане. При этом Лавров отметил, что у движения «Талибан» есть свой политический офис. На фоне афганских событий, считает глава МИД, необходимо помнить о важности международного сотрудничества в разрешении военных кризисов.