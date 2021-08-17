В ООН оценили возможность исключения талибов из списка террористов

Совет Безопасности ООН пока не рассматривает исключение движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в России) из ряда террористов, а также смену его статуса, заявил источник в международной организации, пишет РИА Новости.

Журналисты поинтересовались, возможно ли исключение талибов из списка боевиков, признание их статуса и власти в Афганистане. «Пока таких разговоров не ведется», — оценили в ООН. При этом Совет Безопасности внимательно наблюдает за ситуацией со сменой руководства в стране.

Совет Безопасности отнес «Талибан» к террористическим организациям и не признает Исламский эмират Афганистан. Ситуация в государстве обострилась в последние недели. В воскресенье, 15 августа, стало известно, что мятежники контролируют все пограничные переходы. В тот же день талибы взяли под контроль президентский дворец в Кабуле. Глава Афганистана Ашраф Гани покинул страну, «чтобы предотвратить бойню». Позже талибы сообщили, что война в Афганистане окончена, а форма правления станет известна позже.

После захвата власти в Афганистане сотни афганцев направились в международный аэропорт Кабула для бегства из страны.