В России решили судить о «Талибане» по его действиям

Постпред РФ при ООН Небензя ответил на вопрос о доверии России к «Талибану»

Россия решила судить о движении «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане по его действиям, передает ТАСС слова постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи.

В ответ на вопрос, нужно ли Совету Безопасности ООН предпринимать больше действий по ситуации в Афганистане, Небензя сказал, что они «посмотрят, как будут развиваться события».

«Мы не не доверяем или доверяем «Талибану». Мы посмотрим, что они будут делать», — уточнил он.

Ранее Небензя уже отмечал, что Россия будет принимать решения о действиях в Афганистане исходя из политики, проводимой «Талибаном». По его мнению, самое главное, что в Афганистане удалось избежать массового кровопролития.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление страной передано временному совету, который в свою очередь передаст власть талибам. Президент Ашраф Гани покинул Афганистан.