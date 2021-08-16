В Москве решили строить политику по Афганистану исходя из действий «Талибана»

Россия будет принимать решения о действиях в Афганистане исходя из политики, проводимой «Талибаном» (террористическое движение, запрещено в России). Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности. Трансляция заседания доступна на YouTube.

По его словам, никто не ожидал такого «стремительного разворота». Небензя подчеркнул, что еще недавно многие заявляли о «высоком уровне боеспособности подготовленных и обученных за 20 лет афганских силовиков». Постпред отметил, что Москва намерена определять свои дальнейшие шаги относительно Афганистана с оглядкой на решения талибов.

Дипломат заявил, что еще рано поддаваться паническим настроениям. По его мнению, самое главное, что в Афганистане удалось избежать массового кровопролития. Он призвал всех участников афганского урегулирования и дальше строить взаимодействие без насилия.

Ранее Россию предупредили о возможных угрозах из-за прихода талибов к власти. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова и политолога Федора Лукьянова, российское правительство совершает серьезную ошибку, ведя переговоры с террористами, а делегация талибов, приезжавшая в Москву, должна была быть арестована. Движению «Талибан» нельзя доверять, в противном случае это может грозить серьезными бедами для России, в том числе волной террористической активности в стране и соседних государствах.