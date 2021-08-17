Евросоюз признал победу талибов в Афганистане

ЕС признал, что «Талибан» выиграл войну в Афганистане, и решил начать диалог с новой властью

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС признает победу «Талибана» (организация запрещена в РФ) в Афганистане и планирует начать диалог с новой властью для предотвращения гуманитарного и миграционного кризисов. Об этом он заявил по итогам переговоров министров иностранных дел стран-членов объединения, его слов приводит ТАСС.

«Талибан» выиграл войну, поэтому мы должны разговаривать с новыми властями в Кабуле, кем бы они ни были, чтобы предотвратить миграционный и гуманитарный кризисы. Речь идет о диалоге, а не о признании власти «Талибана» Жозеп Боррель Фото: Thomas Koehler/ Globallookpress.com

Задачи Евросоюза в Афганистане

Боррель подчеркнул, что приоритетной задачей Евросоюза в Афганистане является эвакуация персонала и граждан республики, работавших со странами ЕС. Он добавил, что контакты с талибами на местах необходимы, чтобы решать экстренные вопросы, в том числе вывод людей из страны. Например, для этого важно иметь доступ в аэропорт Кабула.

После захвата контроля над Афганистаном боевиками радикального движения «Талибан» сотни афганцев направились в международный аэропорт Кабула для бегства из страны. На видеозаписи с места событий видно, как люди врываются в здание аэродрома и за десятки секунд заполняют его, после чего на входах образуется давка.

В свою очередь, талибы заявили, что все вылеты из аэропорта Кабула, столицы Афганистана, временно приостановлены.

Помощь Афганистану и другим странам со стороны ЕС

Боррель отметил, что ЕС будет поддерживать страны региона, которые столкнутся с потоком беженцев из Афганистана, нестабильностью, трафиком наркотиков или неконтролируемыми миграционными потоками.

Глава евродипломатии также отметил, что Евросоюз готов без предварительных условий продолжать предоставлять исламской республике гуманитарную помощь, однако заявление не касается экономической помощи.

Народ Афганистана остро нуждается в гуманитарной помощи, гуманитарная помощь предоставляется, несмотря ни на что. Это не относится к экономической помощи, ее выделение будет зависеть от действий новых властей Афганистана Жозеп Боррель Фото: Juan Manuel Serrano Arce/ Globallookpress.com

Ранее президент США Джо Байден постановил выделить полмиллиарда долларов на помощь беженцам из Афганистана. 500 миллионов долларов будут предоставлены из Чрезвычайного Фонда помощи беженцам и миграции Соединенных Штатов и пойдут на удовлетворение неотложных потребностей беженцев, жертв конфликта и других лиц, подвергающихся риску в результате ситуации в Афганистане.

Оценка присутствия США

Боррель также назвал вывод войск США из Афганистана самым значимым геополитическим событием после присоединения Крыма к России.

Иран, Пакистан, Турция и Индия, а также Россия и Китай являются странами, с которыми надо будет больше вести диалог и настаивать на выполнении резолюций Совета Безопасности ООН. Это самое важное геополитическое событие со времени аннексии Крыма Россией Жозеп Боррель Фото: Thomas Koehler/ Globallookpress.com

Он негативно оценил результат почти 20-летнего присутствия США в республике и подчеркнул, что операция, на которую были потрачены беспрецедентные ресурсы, в итоге показала скромный результат, с учетом неустойчивости государства и сил безопасности в Афганистане.

Ранее газета The New York Times сообщила, что американские спецслужбы давали прогноз о быстром крахе афганской армии, несмотря на то, что президент США Джо Байден заявлял маловероятности такого исхода событий. Спецслужбы усомнились, что афганские силы безопасности смогут оказать сопротивление талибам и удержится ли правительство страны в Кабуле.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление Афганистаном передано временному совету, который передаст власть талибам. В состав нового совета вошли глава высшего совета по нацпримирению Абдулла Абдулла и бывший президент Хамид Карзай. Президент страны Ашраф Гани покинул страну.

