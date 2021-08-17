Советник Байдена назвал ответственных за ситуацию в Афганистане

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американский лидер Джо Байден несет полную ответственность за ситуацию в Афганистане. Об этом он заявил на брифинге в Белом доме, его слова приводит РИА Новости.

Салливан также назвал ответственными за происходящее в республике себя, госсекретаря Энтони Блинкена, главу Пентагона и других представителей оборонного ведомства, членов разведывательного сообщества.

Советник подчеркнул, что Байден готов отвечать за каждый шаг, который предприняла американская администрация в Афганистане, за каждое решение, будь оно верным или нет. «Это не исключает того, что здесь есть и другие несущие ответственность стороны, которые предпринимали действия и решения, которые привели нас к этой ситуации», — заключил он.

Ранее Салливан допустил, что Вашингтон может применить санкции, а также осуждение и изоляцию со стороны международного сообщества с целью заставить радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) выполнить взятые на себя обязательства по ситуации в Афганистане.

15 августа талибы вошли в Кабул и объявили, что держат под контролем всю территорию исламской республики. Президент сразу же покинул страну, объяснив это стремлением избежать кровопролития. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех назвал себя временным главой страны, сославшись на государственную Конституцию.

