США задумали ввести санкции из-за ситуации в Афганистане

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан допустил, что Вашингтон может применить санкции, а также осуждение и изоляцию со стороны международного сообщества с целью заставить радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) выполнить взятые на себя обязательства по ситуации в Афганистане. Его слова приводит ТАСС.

Его спросили, какие средства задумали использовать США, чтобы заставить талибов выполнить обязательства, касающиеся, в частности, соблюдения прав женщин. Салливан подчеркнул, что не намерен вдаваться в подробности планов Вашингтона. «Но есть очевидные аспекты, связанные с санкциями, с использованием международного осуждения и изоляции, а также другие шаги», — сказал он.

Ранее верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС признал победу талибов в войне и намерен начать диалог с новыми властями Афганистана. При этом он отметил, что речь идет о диалоге, а не о признании власти движения.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» вошли в Кабул и объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас страной управляет временный совет, который должен передать власть талибам.