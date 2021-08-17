Посол России в Афганистане рассказал об итогах встречи с талибами

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) в очередной раз гарантировало безопасность российской дипмиссии в Кабуле. Об этом рассказал посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов по итогам встречи с представителями боевиков. Его слова передают «Вести 24».

Материалы по теме «США унижены» Америка проиграла войну за Афганистан. Как это приведет к росту терроризма во всем мире? Новая угроза. Талибы захватили власть в Афганистане. Теперь страна в руках террористов

Жирнов сказал, что на переговоры пришли члены «старшего звена талибов» в афганской столице, которые «принимали капитуляцию остатков самораспустившихся афганских национальных сил безопасности». Дипломат рассказал, что диалог прошел на позитивных и конструктивных нотах, единственной темой разговора была безопасность российского посольства. Боевики заверили его, что у «Талибана» — «самый дружественный, самый хороший подход к России».

Также Жирнов описал журналистам положение посольства США в Афганистане. Он отметил, что «западники» частично сократили свой штат и лишь частично переехали в кабульский аэропорт. При этом американские дипломаты не ждут эвакуации, а продолжают работать в помещениях аэропорта.

Ранее стало известно, что бойцам движения «Талибан» приказали не нарушать дисциплину и не занимать здания диппредставительств в Кабуле. Им также запретили останавливать машины с дипломатическими номерами. По данным Reuters, в приказе содержится требование никаким образом не препятствовать работе иностранных посольств.

16 августа талибы взяли под охрану посольство России в Кабуле. Жирнов назвал боевиков «адекватными мужиками». Он также охарактеризовал подход «Талибана» к обеспечению безопасности российской дипмиссии как «деловой и позитивный».