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Захарова признала победу «Талибана» в Афганистане

Мария Захарова: мировому сообществу необходимо учитывать власть Талибана в Афганистане
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Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Победа «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России) над действовавшим ранее в Афганистане республиканским режимом и приход боевиков к власти в стране — факт, который иностранным государствам нужно признать. Об этом заявила директор департамента информации и печати МИД России, официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге, трансляцию которого вел на Youtube телеканал RT.

По словам Захаровой, власть талибов в Кабуле — «реальность, которую мировому сообществу необходимо учитывать».

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил качество переговоров афганских властей с талибами: по его словам, официальный Кабул не стремился к выполнению договоренностей с радикалами.

12 августа, до того как талибы заняли Кабул, они предлагали правительству в столице мир при том условии, что в стране создадут переходное правительство, в которое войдут представители движения. Также боевики обещали не свергать президента Ашрафа Гани. Правительство не стало рассматривать предложение.

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