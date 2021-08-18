Путин обсудил ситуацию в Афганистане с президентом Ирана

Президент Путин и президент Ирана Раиси обсудили пути достижения мира в Афганистане

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Во время телефонного разговора главы государств обсудили ситуацию в Афганистане. «Большое внимание уделено происходящим в Афганистане событиям», — говорится в сообщении. Также была выражена готовность сотрудничать для установления мира в Афганистане.

Кроме того, обе стороны выразили удовлетворение уровнем отношений, достигнутым между Ираном и Россией. Президенты также уделили внимание вопросам взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Во время разговора президент России поздравил своего иранского коллегу с вступлением в должность.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензи заявил, что в РФ будут судить о движении «Талибан» (запрещено в РФ) в Афганистане по его действиям.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана. Сейчас управление страной передано временному совету, который в свою очередь передаст власть талибам. Президент Ашраф Гани покинул Афганистан.