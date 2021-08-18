В России назвали невозможной передачу вертолетов США талибами

Заявление бывшего президента США Дональда Трампа о том, что «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России) намерен передать американские вертолеты для изучения в Россию, является попыткой уязвить действующего лидера страны Джо Байдена. На самом же деле летательные аппараты не представляют никакого интереса для Москвы. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал военный эксперт Алексей Леонков.

Трамп считает, что переданные армии Афганистана американские боевые вертолеты теперь попадут к России. Также он возмутился тем, что США не уничтожили военную технику перед уходом из страны, и теперь она перешла в руки «Талибана».

«Миллиарды, миллиарды долларов. Новейшие вертолеты Black Hawk, которые теперь будет изучать Россия, и Китай, и кто угодно, потому что это лучшая техника в мире», — заявил экс-президент.

Ответный ход Трампа

Леонков заметил, что России давно известны американские вертолеты: отечественные эксперты знают, из чего они состоят, какие используются двигатели, вооружение, известны технические возможности. Потому, по его мнению, препарировать их, чтобы узнать какие-то внутренние секреты, смысла нет.

«Кроме того, Трамп глубоко ошибается, предполагая дружественные отношения между Россией и "Талибаном", которых пока не существует. Конечно, такие выводы можно было сделать из того, что периодически мы пытаемся наладить с ними контакт, но это всего лишь переговорные процессы, нацеленные на то, чтобы выяснить, насколько они честны в своих заявлениях, — объяснил эксперт. — Талибы говорят, что теперь они не террористы, а освободители Афганистана, но, тем не менее, никаких ни дружественных, ни союзнических отношений, ничего со знаком "плюс", между нами не существует. "Талибан" по нашему законодательству считается террористической организацией, а с террористами никаких дел мы не ведем».

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Военный эксперт предположил, что, делая такие заявления, Трамп пытается максимально уязвить своего главного оппонента Байдена, указывая, что он не просто проиграл кампанию, но и отдал все секреты противнику.

«Это ответ на обвинения в период президенства Трампа, когда говорили, что талибы сотрудничают с русскими и потому убивают американских военных. Так что экс-президент просто сделал ответный ход», — считает Леонков.

Опасаться налаживания связей между Китаем и «Талибаном», по мнению военного эксперта, тоже не стоит. Страна признавала не действия террористов, а только то, что они являются одной из сторон конфликта и с ними нужно вести переговоры. Кроме того, они призвали Россию к совместным действиям в случае угрозы террористических действий со стороны талибов.

«Эта риторика также идет от США, которые еще до вывода войск заявляли, что главным бенефициаром прихода талибов к власти станет Китай. Якобы он все купил и наладил контакты, имеет с террористами экономические проекты. На самом деле такое действительно имело место, вот только не с "Талибаном", а с официальным афганским правительством — Китай участвовал в строительстве дорог, развитии инфраструктуры. Но американцы, как всегда, перевернули все с ног на голову», — считает Леонков.

Ранее Трамп заявил, что США ежегодно тратили на свое присутствие в Афганистане 42 миллиарда долларов, в то время как общие расходы России на содержание всей армии составили 50 миллиардов долларов. Бывший американский лидер также посчитал текущую ситуацию «ужасными временами» для США. По его мнению, за все годы существования Америка ни разу не подвергалась подобному унижению.