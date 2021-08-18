Изгнанный 20 лет назад лидер талибов вернулся в Афганистан

Лидер террористического движения «Талибан» (запрещено в России) Абдель Гани Барадар, который был в изгнании 20 лет, во вторник, 17 августа, прибыл из Катара и направился в южную афганскую провинцию Кандагар, передает Daily Mail.

О цели поездки не сообщается. Ранее СМИ писали, что Барадар может вернуться в Афганистан для переговоров с представителями различных политических течений страны.

Из открытых источников известно, что Барадар является лидером и полевым командиром талибов. Он был заместителем муллы Мухаммеда Омара и руководителя совета Кветта Шура. Барадар был захвачен в плен пакистанской разведкой почти 11 лет назад, 8 февраля 2010 года.

Ранее Барадар рассказал о предстоящем испытании для повстанцев. По его словам, талибам предстоит доказать свою способность обеспечить безопасность и благополучие афганцев. По словам представителя «Талибана», лидеры движения не ожидали, что одержат «триумфальную победу» таким образом.

Талибы захватили власть в Кабуле в воскресенье, 15 августа. Они осадили президентский дворец и заявили, что контролируют весь Афганистан. Многие жители Кабула пытались сбежать из страны. 17 августа талибы приостановили все вылеты из аэропорта Кабула.