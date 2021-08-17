В России назвали главные ошибки США в Афганистане

Во время афганской кампании США совершили ряд ошибок — начиная с момента ввода войск до момента, когда американский контингент покинул Афганистан. Об этом «Ленте.ру» рассказали российские военные и политики — воевавший в Афганистане бывший вице-президент страны и Герой Советского Союза Александр Руцкой, руководивший выводом войск из Германии генерал-полковник Антон Терентьев, а также член Совета Федерации Владимир Джабаров, предсказавший скорую сдачу Кабула «Талибану» (запрещенная в России террористическая организация).

Кампания без цели

По мнению Александра Руцкого, операция американских военных была плохо спланирована и не имела четкой цели.

Когда принимаются решения такого рода, четко и ясно определяется цель и порядок действий. Чего, собственно говоря, и не было сделано американцами. Поэтому сейчас мы наблюдаем, по сути, их позорное бегство — не вывод войск, а именно бегство из Афганистана Александр Руцкой генерал-майор, Герой России

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Он отметил, что в момент, когда США собирались ввести войска в страну, он предупреждал американских представителей о том, что те совершают ошибку. Их разговор состоялся в эфире одного из центральных немецких каналов.

«Я даже с ним поспорил на этот счет, сказав, что США закончат в Афганистане очень плохо. (...) Я сказал, что они попросту не знают истории, и напомнил, чем закончили свое вторжение в Афганистан англичане, предупредив, что США повторят "подвиг" Великобритании», — сказал Руцкой.

Вместе с тем бывший вице-президент страны отметил, что ситуация в Афганистане может принести проблемы и российской стороне.

Охраняли сами себя

О том, что США во многом повторили ошибку Великобритании и СССР, которые пытались «подавить» Афганистан, заявил также сенатор Владимир Джабаров. Ему так же как и Руцкому непонятно, что конкретно делали американские военные.

Помните, к чему в итоге свелась их операция в Афганистане? Войска охраняли сами себя. Они боялись выходить за ограждения своих гарнизонов, потому что партизаны-талибы их практически вылавливали и уничтожали. Так что они были обречены. К тому же вообще непонятно, что там делали американцы. Они говорили, что хотят уничтожить «Аль-Каиду», ИГИЛ. Но там были не главные их силы. После известных терактов в Нью-Йорке было доказано, что ни один афганский гражданин, ни один представитель «Талибана» не был среди их организаторов. Поэтому я думаю, что американцы повторили ошибки своих предшественников, прежде всего Великобритании, которая пыталась подавить Афганистан. И Советский Союз совершил ошибку Владимир Джабаров первый замглавы международного комитета Совета Федерации

Разница между выводом войск СССР и США из Афганистана, по мнению Джабарова, в том, что советский контингент оставлял после себя заводы, школы и детские сады, а американские военнослужащие улетали, бросая людей на произвол судьбы.

«Когда мы ушли, афганцы злобу на нас не затаили, — уверен сенатор. — И последующий период показал, что они к нам по-прежнему относятся в целом хорошо. А американцы, как мне кажется, о себе хорошей памяти не ставят. Взять даже последние события — эвакуацию самолетами из аэропорта Кабула. Неужели летчик не видел, что у него на обтекателях сидят люди? Конечно он все видел. Почему он поднял самолет, если понимал, что эти люди погибнут?»

Говоря о том, почему талибы так легко захватили Кабул, Джабаров отметил, что другие города Афганистана также сдавали практически без боя, «поднимая лапки». Это может означать, что «Талибан» пользуется популярностью в стране.

«Афганскому обществу талибы сейчас нужнее всех, раз их так спокойно воспринимают и не сопротивляются. Значит, талибы отвечают чаяниям людей», — заключил член Совфеда.

Уходят без уважения

По мнению выводившего советские войска из Германии генерал-полковника Антона Терентьева, главной ошибкой США при выводе контингента стало именно то, что они бросили в стране тех, кто им помогал.

Они [США] все равно бы ушли. Но как им надо было уходить? Ну, по крайней мере забирать всех, кто сотрудничал с ними, чтобы они на колесах самолетов не висели. Только после этого они могли бы рассчитывать на то, что не потеряют уважение в мире. И их [сотрудничающих с США афганцев] — вперед себя! Сначала их, потом — сами Антон Терентьев генерал-полковник, в 1993-1994 годах — начальник штаба, первый заместитель командующего Западной группы войск СССР

Терентьев также придерживается мнения, что ценности пришедшей к власти группировки для жителей Афганистана оказались ближе, чем ценности, с которыми к ним в страну прибыли силы США.

«В конце концов, для местных людей талибы ближе, чем американцы», — сказал он.

15 августа стало известно, что талибы полностью взяли под контроль территорию Афганистана, в том числе столицу государства — Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну. Руководство осуществляет временный совет, который должен будет передать власть «Талибану».