В России назвали главные ошибки США в Афганистане

Во время афганской кампании США совершили ряд ошибок — начиная с момента ввода войск до момента, когда американский контингент покинул Афганистан. Об этом «Ленте.ру» рассказали российские военные и политики — воевавший в Афганистане бывший вице-президент страны и Герой Советского Союза Александр Руцкой, руководивший выводом войск из Германии генерал-полковник Антон Терентьев, а также член Совета Федерации Владимир Джабаров, предсказавший скорую сдачу Кабула «Талибану» (запрещенная в России террористическая организация).
Кампания без цели
По мнению Александра Руцкого, операция американских военных была плохо спланирована и не имела четкой цели.
Он отметил, что в момент, когда США собирались ввести войска в страну, он предупреждал американских представителей о том, что те совершают ошибку. Их разговор состоялся в эфире одного из центральных немецких каналов.
«Я даже с ним поспорил на этот счет, сказав, что США закончат в Афганистане очень плохо. (...) Я сказал, что они попросту не знают истории, и напомнил, чем закончили свое вторжение в Афганистан англичане, предупредив, что США повторят "подвиг" Великобритании», — сказал Руцкой.
Вместе с тем бывший вице-президент страны отметил, что ситуация в Афганистане может принести проблемы и российской стороне.
Охраняли сами себя
О том, что США во многом повторили ошибку Великобритании и СССР, которые пытались «подавить» Афганистан, заявил также сенатор Владимир Джабаров. Ему так же как и Руцкому непонятно, что конкретно делали американские военные.
Разница между выводом войск СССР и США из Афганистана, по мнению Джабарова, в том, что советский контингент оставлял после себя заводы, школы и детские сады, а американские военнослужащие улетали, бросая людей на произвол судьбы.
«Когда мы ушли, афганцы злобу на нас не затаили, — уверен сенатор. — И последующий период показал, что они к нам по-прежнему относятся в целом хорошо. А американцы, как мне кажется, о себе хорошей памяти не ставят. Взять даже последние события — эвакуацию самолетами из аэропорта Кабула. Неужели летчик не видел, что у него на обтекателях сидят люди? Конечно он все видел. Почему он поднял самолет, если понимал, что эти люди погибнут?»
Говоря о том, почему талибы так легко захватили Кабул, Джабаров отметил, что другие города Афганистана также сдавали практически без боя, «поднимая лапки». Это может означать, что «Талибан» пользуется популярностью в стране.
«Афганскому обществу талибы сейчас нужнее всех, раз их так спокойно воспринимают и не сопротивляются. Значит, талибы отвечают чаяниям людей», — заключил член Совфеда.
Уходят без уважения
По мнению выводившего советские войска из Германии генерал-полковника Антона Терентьева, главной ошибкой США при выводе контингента стало именно то, что они бросили в стране тех, кто им помогал.
Терентьев также придерживается мнения, что ценности пришедшей к власти группировки для жителей Афганистана оказались ближе, чем ценности, с которыми к ним в страну прибыли силы США.
«В конце концов, для местных людей талибы ближе, чем американцы», — сказал он.
15 августа стало известно, что талибы полностью взяли под контроль территорию Афганистана, в том числе столицу государства — Кабул. Президент Ашраф Гани покинул страну. Руководство осуществляет временный совет, который должен будет передать власть «Талибану».