Руцкой оценил решение России оставить посла в Кабуле фразой «зря мы это сделали»

Для Москвы текущая ситуация в Афганистане означает проблемы, это, по сути, государственный переворот, захват власти структурой, которая запрещена на территории России. Так в разговоре с «Лентой.ру» оценил положение в стране бывший вице-президент России Александр Руцкой, который в 80-е годы участвовал в операции советских войск в республике.

«Правда, мы там оставили свое посольство в надежде, что его не тронут. Но у меня такое предчувствие, что все это может нездорово закончиться для наших дипломатических сотрудников. Зря мы это сделали. Что мы хотели этим показать?» — отметил он.

Руцкой добавил, что военные действия США в Афганистане на протяжении последних 20 лет были сплошной чередой ошибок. В частности, он указал, что политики в Вашингтоне «попросту не знают истории», если, принимая решение о вторжении в страну, не учитывали, «чем закончили свое вторжение в Афганистан англичане».

«По этому поводу как-то достаточно умно высказался Александр Иванович Лебедь. Он сказал: "Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум". Это касается и американцев, и нас — в том плане, что мы там оставили свое посольство», — рассказал Руцкой.

После захвата контроля над Афганистаном боевиками «Талибана» (запрещенная в России террористическая группировка) несколько стран решили временно закрыть посольства на территории республики и эвакуировать дипломатический персонал. В частности, так поступили Индия и Япония. Об эвакуации своей дипмиссии сообщал и Вашингтон.

При этом российская дипмиссия в Кабуле продолжила работать в обычном режиме. Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов рассказал, что талибы взяли под охрану внешний периметр здания посольства. Он назвал боевиков, охраняющих дипломатов, «адекватными мужиками». По словам посла, обстановка в столице спокойная.