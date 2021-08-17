Руцкой перечислил ошибки США в Афганистане

Военные действия США в Афганистане были сплошной чередой ошибок. Их перечислил в беседе с «Лентой.ру» бывший вице-президент России Александр Руцкой, который в 80-е годы участвовал в операции советских войск в республике.

«Когда американцы собирались вводить туда войска, я был в Германии и выступал вместе с представителем США на одном из центральных телеканалов Германии. Я даже с ним поспорил на этот счет, сказав, что США закончат в Афганистане очень плохо. […] Я сказал, что они попросту не знают истории, и напомнил, чем закончили свое вторжение в Афганистан англичане, предупредив, что США повторят "подвиг" Великобритании», — заявил Руцкой.

Также он указал, что, когда принимаются решения такого рода, следует четко и ясно определить цель и порядок действий, чего, по его словам, «не было сделано у американцев».

«Поэтому сейчас мы наблюдаем, по сути, их позорное бегство — не вывод войск, а именно бегство из Афганистана. С выводом наших войск в 1991 году это не идет ни в какое сравнение. Сейчас легко найти кадры, как наша армия выходила по мосту через Амударью — с духовым оркестром, с поднятыми знаменами, торжественно и благородно. И посмотрите, как сейчас по тому же мосту удирала армия Афганистана», — констатировал собеседник «Ленты.ру».

Вывод советских войск из Афганистана завершился 15 февраля 1989 года. Боевые действия с поддержанными США и Пакистаном формированиями моджахедов продлились более девяти лет. В ходе войны погибли, по разным оценкам, от 15 до 26 тысяч советских солдат. Еще 54 тысячи военнослужащих получили ранения.